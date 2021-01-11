【A股】香港人買賣A股的3個簡單方法

去年A股走勢不俗，來到新一年，市場預期中國經濟將較其他國家更快從疫情中復甦，普遍繼續看好A股的走勢。若本港投資者想參與A股市場，想乘勢跟車，又有什麼渠道呢？想跟炒A股，以下介紹3個參與投資A股市場的方法，然而，當中也有不少地方要注意。

1.滬深股通

2014年及2016年滬、深港通先後「通車」，港人及海外投資者都可以透過這個機制交易A股，入場資格沒有限制（無最低資金要求、散戶機構投資者之分），可投資上海上市的股份約570隻，而深圳則約有880隻，不過只有香港相關條例所界定的機構專業投資者才可投資深圳創業板。港人投資者可透過本港券商開戶買賣A股，每間券商收費不同，投資者宜先行格價，選一間收費便宜的券商。

2.A股ETF

投資者沒有時間分析個股，ETF是一個較為懶人的投資選擇。根據港交所的資料，本港現時有81隻投資中國市場的ETF，有追蹤指數、指定主題及板塊的ETF。以港人熟悉的追蹤指數為例的ETF，有分為港元結算的（如南方A50 （2822） ），也有以人民幣結算的（如南方A50-R （82822） ），這些ETF追蹤不同指數，南方A50是跟蹤富時中國A50指數、華夏滬深三百顧名思義是追蹤滬深300指數。

3.A股相對應的H股

A股升得快，H股也會跟著水漲船高。H股的H代表「Hong Kong」，是中國企業在港上市的公司。不少內地公司會在中港兩地同步上市，即同時有AH股，如中鐵 （00390） ，其在上海上市編號為601390。A股對H股一般都有溢價，即H股股價較A股平。

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