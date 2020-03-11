抽濕機之外選擇　教你7個家居慳錢除臭、去濕方法

下一篇文章
【口罩返貨】卓悅全綫分店出售抗疫套裝！睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
本港新冠肺炎疫情未見舒緩，但立春過後令人頭痛的潮濕季節又來，在潮濕季節家居容易滋生霉菌，霉菌滋生可n引發呼吸道疾病或過敏症狀，免疫力弱人士吸入霉菌更有肺部感染風險。不少人會出動抽濕機，但怕食電唔想成日開着部抽濕機，以下介紹6個簡單的DIY天然環保的除濕除臭方法，更重要的是，「平、靚、正」，材料費都不過十元左右。
【延伸閱讀】聲稱抽濕度相若之抽濕機 能源效益卻相差6成？
【延伸閱讀】室內晾衫隱形霉菌入肺誘發傷風咳嗽 醫生：霉菌可在濕暖肺部滋生
1.檸檬+鹽
作用：除臭
做法：將一個檸檬切開4邊，放在碟上，然後將2茶匙鹽放在檸檬中央，已能驅走室內臭味，並可放上數天。
2. 咖啡渣
作用：除「死角」濕臭
做法：將咖啡渣放入微波爐叮一分鐘除去濕氣，放入杯內，在上面蓋一層保鮮紙或紙，用橡筋箍緊，在保鮮紙上戳幾個洞，放在密封式的櫃子、廚房角落，能除臭除濕。另外，用舊了的襪子盛載烘乾咖啡渣，在襪頭綁好結，放在鞋櫃內可除臭。
小貼士：咖啡渣在連鎖咖啡店可免費取用。
3. 醋+梳打粉+水
作用：溶解水管污垢
做法：日本節約網站Dr. Wallet navi教路，將梳打粉混合白醋與熱水，倒入排水管之後靜待半小時，讓梳打粉與白醋起泡，就能溶解水管裏的廚餘殘渣與油垢。
4. 梳打粉
作用：同床褥「洗白白」
做法：把梳打粉灑在床褥上，等待15分鐘，用乾淨的吸塵機吸走梳打粉便有潔淨效果。
5. 舊報紙+咖啡渣+茶葉渣
作用：除垃圾桶臭味
做法：先用水抹乾淨垃圾桶底部，然後將乾燥過後的咖啡渣或茶葉渣先放入垃圾袋中，上面再放舊報紙，日本整理收納清潔專家大津珠美指，由於報紙表面上的油墨具有碳的成分，能夠吸濕防潮，當濕氣減少，滋生細菌的媒介消失，臭味自然消失。
6.穿過衣服晾乾才放衣櫃
作用：除衣服濕氣異味
做法：應用衣架掛起來，放置至少一個晚上，等濕氣消散後再收藏。
7. 橙皮＋檸檬皮＋薑皮
作用：潔淨砧板
做法：煮餸時留點薑皮，摩擦砧板即可。薑本身就具有殺菌及除臭的功能，而薑皮纖維能清除砧板上的污垢。如果仍覺得臭味濃烈，可先撒上梳打粉，再用橙皮或用完的檸檬擦砧板。
欄名 : 生活理財