抽濕機之外選擇　教你7個家居慳錢除臭、去濕方法

本港新冠肺炎疫情未見舒緩，但立春過後令人頭痛的潮濕季節又來，在潮濕季節家居容易滋生霉菌，霉菌滋生可n引發呼吸道疾病或過敏症狀，免疫力弱人士吸入霉菌更有肺部感染風險。不少人會出動抽濕機，但怕食電唔想成日開着部抽濕機，以下介紹6個簡單的DIY天然環保的除濕除臭方法，更重要的是，「平、靚、正」，材料費都不過十元左右。

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1.檸檬+鹽

作用：除臭

做法：將一個檸檬切開4邊，放在碟上，然後將2茶匙鹽放在檸檬中央，已能驅走室內臭味，並可放上數天。

2. 咖啡渣

作用：除「死角」濕臭

做法：將咖啡渣放入微波爐叮一分鐘除去濕氣，放入杯內，在上面蓋一層保鮮紙或紙，用橡筋箍緊，在保鮮紙上戳幾個洞，放在密封式的櫃子、廚房角落，能除臭除濕。另外，用舊了的襪子盛載烘乾咖啡渣，在襪頭綁好結，放在鞋櫃內可除臭。

小貼士：咖啡渣在連鎖咖啡店可免費取用。

3. 醋+梳打粉+水

作用：溶解水管污垢

做法：日本節約網站Dr. Wallet navi教路，將梳打粉混合白醋與熱水，倒入排水管之後靜待半小時，讓梳打粉與白醋起泡，就能溶解水管裏的廚餘殘渣與油垢。

4. 梳打粉

作用：同床褥「洗白白」

做法：把梳打粉灑在床褥上，等待15分鐘，用乾淨的吸塵機吸走梳打粉便有潔淨效果。

5. 舊報紙+咖啡渣+茶葉渣

作用：除垃圾桶臭味

做法：先用水抹乾淨垃圾桶底部，然後將乾燥過後的咖啡渣或茶葉渣先放入垃圾袋中，上面再放舊報紙，日本整理收納清潔專家大津珠美指，由於報紙表面上的油墨具有碳的成分，能夠吸濕防潮，當濕氣減少，滋生細菌的媒介消失，臭味自然消失。

6.穿過衣服晾乾才放衣櫃

作用：除衣服濕氣異味

做法：應用衣架掛起來，放置至少一個晚上，等濕氣消散後再收藏。

7. 橙皮＋檸檬皮＋薑皮

作用：潔淨砧板

做法：煮餸時留點薑皮，摩擦砧板即可。薑本身就具有殺菌及除臭的功能，而薑皮纖維能清除砧板上的污垢。如果仍覺得臭味濃烈，可先撒上梳打粉，再用橙皮或用完的檸檬擦砧板。