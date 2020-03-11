  • 19°C
香港時間 : 2020311日 (三) 11:59
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

抽濕機之外選擇　教你7個家居慳錢除臭、去濕方法

消費錦囊 11:10 2020/03/11

分享：

本港新冠肺炎疫情未見舒緩，但立春過後令人頭痛的潮濕季節又來，在潮濕季節家居容易滋生霉菌，霉菌滋生可n引發呼吸道疾病或過敏症狀，免疫力弱人士吸入霉菌更有肺部感染風險。不少人會出動抽濕機，但怕食電唔想成日開着部抽濕機，以下介紹6個簡單的DIY天然環保的除濕除臭方法，更重要的是，「平、靚、正」，材料費都不過十元左右。

【延伸閱讀】聲稱抽濕度相若之抽濕機 能源效益卻相差6成？

【延伸閱讀】室內晾衫隱形霉菌入肺誘發傷風咳嗽　醫生：霉菌可在濕暖肺部滋生

1.檸檬+鹽

作用：除臭

做法：將一個檸檬切開4邊，放在碟上，然後將2茶匙鹽放在檸檬中央，已能驅走室內臭味，並可放上數天。

2. 咖啡渣

作用：除「死角」濕臭

做法：將咖啡渣放入微波爐叮一分鐘除去濕氣，放入杯內，在上面蓋一層保鮮紙或紙，用橡筋箍緊，在保鮮紙上戳幾個洞，放在密封式的櫃子、廚房角落，能除臭除濕。另外，用舊了的襪子盛載烘乾咖啡渣，在襪頭綁好結，放在鞋櫃內可除臭。

小貼士：咖啡渣在連鎖咖啡店可免費取用。

3. 醋+梳打粉+水

作用：溶解水管污垢

做法：日本節約網站Dr. Wallet navi教路，將梳打粉混合白醋與熱水，倒入排水管之後靜待半小時，讓梳打粉與白醋起泡，就能溶解水管裏的廚餘殘渣與油垢。

4. 梳打粉

作用：同床褥「洗白白」

做法：把梳打粉灑在床褥上，等待15分鐘，用乾淨的吸塵機吸走梳打粉便有潔淨效果。

5. 舊報紙+咖啡渣+茶葉渣

作用：除垃圾桶臭味

做法：先用水抹乾淨垃圾桶底部，然後將乾燥過後的咖啡渣或茶葉渣先放入垃圾袋中，上面再放舊報紙，日本整理收納清潔專家大津珠美指，由於報紙表面上的油墨具有碳的成分，能夠吸濕防潮，當濕氣減少，滋生細菌的媒介消失，臭味自然消失。

6.穿過衣服晾乾才放衣櫃

作用：除衣服濕氣異味

做法：應用衣架掛起來，放置至少一個晚上，等濕氣消散後再收藏。

7. 橙皮＋檸檬皮＋薑皮

作用：潔淨砧板

做法：煮餸時留點薑皮，摩擦砧板即可。薑本身就具有殺菌及除臭的功能，而薑皮纖維能清除砧板上的污垢。如果仍覺得臭味濃烈，可先撒上梳打粉，再用橙皮或用完的檸檬擦砧板。

 

欄名 : 生活理財

相關文章

【KO霉菌】潮濕天氣去霉防菌5大妙法　家居保持一個濕度助減霉菌滋生
2020/03/03
【KO霉菌】潮濕天氣去霉防菌5大妙法　家居保持一個濕度助減霉菌滋生

最新專欄文章 更多

【派錢1萬元】羅致光：政府冀透過關愛基金向非永久居民派錢
2020/03/03
【派錢1萬元】羅致光：政府冀透過關愛基金向非永久居民派錢
【延遲交稅】如何申請暫緩交稅？（內附連結）
2020/02/27
【延遲交稅】如何申請暫緩交稅？（內附連結）
霉菌 新冠肺炎 敏感 肺炎 健康問題 家居 頭痛 咖啡 檸檬

下一篇文章

【口罩返貨】卓悅全綫分店出售抗疫套裝！睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】masHker本土好罩明天推慈善預售　「買2捐1」計劃售248元
【口罩供應】masHker本土好罩明天推慈善預售　「買2捐1」計劃售248元
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【口罩供應】8款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期
【口罩供應】8款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
【派錢1萬元】港府擬用轉數快派1萬蚊　3大銀行轉數快申請方法
【派錢1萬元】港府擬用轉數快派1萬蚊　3大銀行轉數快申請方法
【口罩返貨】卓悅全綫分店出售抗疫套裝！睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】卓悅全綫分店出售抗疫套裝！睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）