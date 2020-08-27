【領航撤出香港】領航創辦人 指數基金之父　給年輕人的5個致富建議

全球第二大的基金管理公司領航投資（Vanguard）退出香港的基金、ETF及MPF的業務，僅保留機構客戶業務。領航集團由已故知名投資者約翰·柏格（Jack Bogle）創立，柏格被視為指數基金之父，領航旗下產品以低收費見稱。柏格是全球首隻指數基金的發行人，股神巴菲特亦曾稱他為「英雄」。柏格於2017年接受外國傳媒訪問時，以自己患病及投資的經驗，給予了年輕人5個致富建議。

患病體會規律生活的重要

柏格於31歲時首次出現心臟劇痛，後來醫生診斷他患有先天性心臟病，指其右心室發育不良。在他的工作時間裡，他同時遭受到心律不正的折磨，更曾令他精神崩潰。他表示，患心臟病令他明白到，每個人都有機會被挫折打敗，最重要是找到自己的生活規律，知道自己想要怎樣的人生。他以自己患病及投資的經驗，給予了年輕人5個致富建議。

要成為企業家，就要準備好冒險。

創業是個高風險、高回報的行動。他指出，作為一個企業家，就難與其他年輕人一樣可以有穩定的儲蓄。因為當你選擇了創業，就要承受有機會一無所有的風險。但一旦你的企業成功，所得的回報將會遠超出想像。

努力奮鬥，它不會傷害你。

柏格從來都沒有想過要把工作及生活平衡。他提到當他1996年進行心臟移植手術後，第一時間就想開始工作。他以此勸勉年輕人，要成功就不要介意工作時間長一點，做事時要更勤力及更聰明一點。

找一間對的公司，即使該職位不適合你。

只要你進入了一間對的公司，就會迎來更多機會。他表示，他由一開始亦是由低做起，無怨無悔，直到1975年被威靈頓基金（Wellington Funds）裁員後，才創辦了領航集團（Vanguard）。他認為，未來科技會改變整個職場，公司會更容易以科技取代員工，但年輕人亦有更多機會去創業。

投資要有規律

他推薦年輕人可以定期買入指數基金作投資，他認為，一旦定期買入指數基金後，就可以等待回報，這樣可以減少錯誤，令你成為最終的贏家。

活在當下

柏格以自己的患病經驗勸勉年輕人，人生如戲，正如他要在65歲的高齡進行心臟移植手術那樣，而他總是堅持要回復對生命的熱情。柏格的醫生曾形容，柏格對生命及工作的態度是完全一致，同樣全心全意地投資在生命及工作上。

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