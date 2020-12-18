【儲錢方法】齊學52周儲錢大法 一年勁儲13萬

一年容易又過去，望到自己的銀行結餘，有冇發現好像儲不了錢？究竟可以怎樣打破儲不了錢的宿命？又有甚麼方法能夠協助自己儲錢呢？

網上流傳365日儲錢法，以第1日儲1元，第2日儲2元，如此類推，到了第365日便儲365元， 一年便累積66,795元的方法來鼓勵自己儲錢。可是，每日重複的儲錢步驟會令不少人氣餒，甚至半途而廢，若簡化程序，變成「52周儲錢法」的話，會令你更易接受嗎？

52周儲錢法，主要把一年分為52周，首周儲100元，第2周儲200元，如此類推，到了第52周儲5,200元，一年便可儲137,800元。

周 存入 累計所得 1 $100 $100 2 $200 $300 3 $300 $600 ... ... ... 50 $5,000 $127,500 51 $5,100 $132,600 52 $5,200 $137,800

如果認為一年儲13萬多元會很吃力，可自行調節每周的金額，如首周儲50元，第2周儲100，到了第52周儲2,600元，一年下來就有68,900。

除了利用儲蓄方法外，以下方法也能減輕每周的儲錢負擔。

1. 檢視過去一年的消費習慣

新一年來臨，為了使自己達到更多更長遠的目標，重新檢視自己過去一年的消費習慣必定有幫助，若有一些多餘且過份的消費項目，如愛吃零食或沉迷網購等等，就試試能否捨棄或減少。

2. 控制每季購物衣物的金額

如果你喜愛一有空就打開電話網購的話，不妨為自己訂下每季可購物的上限，控制自己的消費支出，免得超出了預算，擾亂儲蓄大計。

3. 依照購物清單「照單執藥」

當有需要外出購買時，不妨在出門前，寫下一張購物清單，限制自己只可完成清單上的物品，多餘的物件則留待有需要時才購買。

4. 給自己的小鼓舞

只儲蓄不消費，不是人人做到，當你完成每4周的儲蓄目標時，可以給自己一個小小的獎勵，讓自己持續有動力繼續下去，堅持52周的儲蓄決心。

父母保守只造定存收息，阿仔求教如何說服父母投資，按【下一頁】

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