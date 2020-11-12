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【財經台紅人眾籌治療】「危疾保」與「醫療保險」二揀一？

保險保障 19:01 2020/11/12

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被網民稱為連登財經台燈神的網絡紅人「媽咪麵」，日前在其Facebook專頁圖文並茂發帖，自稱確診末期腦癌，由於要使用新治療方法，貴用高昂，於是在網上發起眾籌治療費，熱心網民獲悉後，紛紛一呼百應捐款。

常言道醫療保險愈早買愈好，那麼危疾保又如何？醫療保險與危疾保有何分別？是否購買了醫療保險就不用購買危疾保，還是一併購買醫療保險與危疾保，以多添一份保障？

問：醫療保險與危疾保險有何分別？

答：「醫療保險」和「危疾保」是兩種不同的概念。「醫療保險」保障受保人患病時可抵銷醫療開支，保障投保人不會無錢醫病；「危疾保」則在受保人患病時，提供一次性現金賠償，旨在解決現金流問題。

問：是否購買了「醫療保險」就不用購買「危疾保」？

答：「醫療保險」可以抵銷醫療費用，亦有人會購買「危疾保」，希望當患上危疾時，可以多一份保障。

問：應該購買「醫療保險」還是「危疾保」？

答：「醫療保險」的槓桿比率較「危疾保」大，所以想應付醫療開支，應以醫保為主，而非以危疾保作保障。某些治療，例如用於癌症的免疫治療，醫療費可高達200萬多300萬元，如果要買透過「危疾保」抵銷醫療費，保費已需數百萬，並非普通家庭可以負擔。

如果以「醫療保險」保障醫療費用，但又想用解決患病時的現金流問題，就可以買較低保額的「危疾保」，保費可以減低外，亦可以解決兩方面的經濟需要。

欄名 : 保險百科

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