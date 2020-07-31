  • 27°C
香港時間 : 2020731日 (五) 14:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【虛擬銀行】虛擬銀行小知識 同傳統銀行有甚麼不同？

理財學堂 13:54 2020/07/31

分享：

虛擬銀行（Virtual Bank）是金管居發展本港「新型銀行」（Neo bank）的重要措施之一。去年，金管局共發出8發虛擬銀行牌照，截至昨日，已有3間正式營運（眾安銀行（ZA Bank）、天星銀行（Airstar）及匯立銀行（WeLab Bank），部份則在試業中，但相信會在今年內推出市面。虛擬銀行的推出，被認為顛覆銀行界，更對傳統銀行帶來衢擊，而且市民亦將受惠到虛擬銀行帶來的新產品。

虛擬銀行是甚麼

虛擬銀行與傳統銀行一樣，均提供零售銀行服務，但虛擬銀行主要透過手機和電腦提供服務，無實體分行。虛擬銀行透過科技提供金融服務，香港促進金融科技發展

方便到市民嗎？

市民往後可以「遙距開戶」，只要用手機掃瞄身份證、影張自拍照，再遞交個人資料，就可以辦理開戶手續，免卻傳統銀行需要落分行排隊辦手續的時間。市民又可利用虛擬銀行申請信用卡、貸款等，申請時間將會比傳統銀行快。

推出虛擬銀行的其中目的是促進普及金融（Financial Inclusion），令普羅大眾都能夠獲得基本的銀行服務。因此，虛擬銀行不可以設立最低戶口結餘要求，或者徵收低戶口結餘收費。

據市場估計，虛擬銀行將會引起定期存款格價戰，屆時市民可以享到比傳統銀行更高息的存款利率。

虛擬銀行同樣受金管局監管

虛擬銀行雖沒有實體分行，但金管局有規定虛擬銀行要在香港開設主要辦公室，虛擬銀行申請牌照時要向金管局提交詳盡的業務計劃，而且要證明有充足財政實力，也要接受金管局的監管。

50萬元存款保障同樣適用於虛擬銀行

虛擬銀行一樣會加入存款保障計劃，每位虛擬銀行的用戶的存款也有最高50萬元的保障。

8間企業獲發虛擬銀行牌照

金管局合共發出8間虛擬銀行牌照，當中眾安銀行（ZA Bank）、天星銀行（Airstar）及匯立銀行（WeLab Bank）以正式開業。

虛擬銀行 背景
眾安銀行 眾安在線、百仕達合資
天星銀行 小米、尚乘集團合資的洞見金融科技創辦
Welab Digital 香港的港獨角獸公司，投資者包括阿里包包、長和TOM集團等
Livi VB 中銀香港、京東數科、怡和集團
SC Digital Solutions 打香港、電訊盈科、香港電訊、攜程金融合資
富融銀行 騰訊、工銀亞洲、港交所、高瓴資本聯、鄭志剛（透過Perfect Ridge）合資
螞蟻銀行（香港） 螞蟻金服旗下
平安壹賬通銀行（香港 中國平安旗下

【虛擬銀行詳細背景】8間虛擬銀行背景你知道多少？

欄名 : 理財學堂

相關文章

【虛擬銀行】WeLab Bank匯立銀行今正式開業 存款特惠利率咁樣玩
2020/07/30
【虛擬銀行】WeLab Bank匯立銀行今正式開業 存款特惠利率咁樣玩
【定期存款】定期存款1萬元 三個月賺年息10厘（優惠至 8月31日）
2020/07/30
【定期存款】定期存款1萬元 三個月賺年息10厘（優惠至 8月31日）

最新專欄文章 更多

【美元走勢】美元走勢弱成共識 市場對美元信心動搖
2020/07/30
【美元走勢】美元走勢弱成共識 市場對美元信心動搖
【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
2020/07/30
【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
【虛擬銀行】無號碼實體卡是甚麼？香港可以申請無號碼銀行卡嗎？
2020/07/29
【虛擬銀行】無號碼實體卡是甚麼？香港可以申請無號碼銀行卡嗎？
【美元走勢】美元危機真的會發生？看看大摩羅奇怎麼說
2020/07/29
【美元走勢】美元危機真的會發生？看看大摩羅奇怎麼說
【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓
2020/07/28
【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓
渣打集團（02888） 眾安在線（06060） 中銀香港（02388） FinTech Fintech

下一篇文章

【美元走勢】美元走勢弱成共識 市場對美元信心動搖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【儲蓄方法】100萬円錢罌罐頭開封 究竟儲咗幾耐、實際有幾多錢？
【儲蓄方法】100萬円錢罌罐頭開封 究竟儲咗幾耐、實際有幾多錢？
【黃金買賣】金價再創新高　買金好過揸cash 4大買金投資途徑
【黃金買賣】金價再創新高　買金好過揸cash 4大買金投資途徑
【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓
【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓
理財StarTalk - 【買股定買基金】「大小姐」林淑敏買滙豐遇不派息 寧買年金基金保本
【買股定買基金】「大小姐」林淑敏買滙豐遇不派息 寧買年金基金保本