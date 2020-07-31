【虛擬銀行】虛擬銀行小知識 同傳統銀行有甚麼不同？

虛擬銀行（Virtual Bank）是金管居發展本港「新型銀行」（Neo bank）的重要措施之一。去年，金管局共發出8發虛擬銀行牌照，截至昨日，已有3間正式營運（眾安銀行（ZA Bank）、天星銀行（Airstar）及匯立銀行（WeLab Bank），部份則在試業中，但相信會在今年內推出市面。虛擬銀行的推出，被認為顛覆銀行界，更對傳統銀行帶來衢擊，而且市民亦將受惠到虛擬銀行帶來的新產品。

虛擬銀行是甚麼？

虛擬銀行與傳統銀行一樣，均提供零售銀行服務，但虛擬銀行主要透過手機和電腦提供服務，無實體分行。虛擬銀行透過科技提供金融服務，香港促進金融科技發展

方便到市民嗎？

市民往後可以「遙距開戶」，只要用手機掃瞄身份證、影張自拍照，再遞交個人資料，就可以辦理開戶手續，免卻傳統銀行需要落分行排隊辦手續的時間。市民又可利用虛擬銀行申請信用卡、貸款等，申請時間將會比傳統銀行快。

推出虛擬銀行的其中目的是促進普及金融（Financial Inclusion），令普羅大眾都能夠獲得基本的銀行服務。因此，虛擬銀行不可以設立最低戶口結餘要求，或者徵收低戶口結餘收費。

據市場估計，虛擬銀行將會引起定期存款格價戰，屆時市民可以享到比傳統銀行更高息的存款利率。

虛擬銀行同樣受金管局監管

虛擬銀行雖沒有實體分行，但金管局有規定虛擬銀行要在香港開設主要辦公室，虛擬銀行申請牌照時要向金管局提交詳盡的業務計劃，而且要證明有充足財政實力，也要接受金管局的監管。

50萬元存款保障同樣適用於虛擬銀行

虛擬銀行一樣會加入存款保障計劃，每位虛擬銀行的用戶的存款也有最高50萬元的保障。

8間企業獲發虛擬銀行牌照

金管局合共發出8間虛擬銀行牌照，當中眾安銀行（ZA Bank）、天星銀行（Airstar）及匯立銀行（WeLab Bank）以正式開業。

虛擬銀行 背景 眾安銀行 眾安在線、百仕達合資 天星銀行 小米、尚乘集團合資的洞見金融科技創辦 Welab Digital 香港的港獨角獸公司，投資者包括阿里包包、長和TOM集團等 Livi VB 中銀香港、京東數科、怡和集團 SC Digital Solutions 打香港、電訊盈科、香港電訊、攜程金融合資 富融銀行 騰訊、工銀亞洲、港交所、高瓴資本聯、鄭志剛（透過Perfect Ridge）合資 螞蟻銀行（香港） 螞蟻金服旗下 平安壹賬通銀行（香港 中國平安旗下

【虛擬銀行詳細背景】8間虛擬銀行背景你知道多少？